Житель Алматинской области ввез в страну 78 машин из Армении

475 казахстанцев ввезли 4 152 авто – от пяти и более единиц транспорта каждый.

МВД РК предоставило данные о машинах, ввезенных казахстанцами из стран ЕАЭС, передает zakon.kz.

475 казахстанцев ввезли 4 152 авто – от пяти и более единиц транспорта каждый.

"Лидером" по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта.

По 43 и 40 машин ввезли два жителя Атырауской области.



Большинство из ввозивших более пяти машин казахстанцев живут в:

Атырауской области - 2300 единиц,

Мангистауской области - 468 единиц,

Актюбинской области - 391 единиц,

Алматинской области - 170 единиц,

Туркестанской области - 146 единиц.

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