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Ряд пользователей соцсетей арестованы за распространение фэйков про коронавирус

Facebook, Google, Twitter, YouTube, Reddit принимают ряд технологических действий по ограничению фальшивой и панической информации об эпидемии.

Фото : riafan.ru5 февраля 2020, 16:36

Ряд пользователей соцсетей были арестованы за распространение фэйков про коронавирус, сообщил на брифинге официальный представитель министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

За распространение фальшивок о коронавирусе арестованы некоторые пользователи соцсетей в Канаде, Латвии, Гонконге, Таиланде, Малайзии, Индонезии, и, разумеется, в Китае, — сообщил Ахметшарип.

В целом, по его словам, международные организации зафиксировали почти 200 фейков о коронавирусе, а «эпидемия фальшивок» поразила все человечество, мешая врачам и правительствам делать свою работу.

Казахстанское правительство оказалось не одиноко в своей борьбе с фейками и паническими слухами. Социальные сети Facebook, Google, Twitter, YouTube, Reddit принимают ряд технологических действий по ограничению фальшивой и панической информации о коронавирусе, а также о продвижении официальных источников – местных министерств здравоохранения в каждой стране и сайта Всемирной Организации Здравоохранения, — объяснил официальный представитель Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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