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Назарбаев дал ряд поручений Байбеку

Елбасы доложили о подготовке к проведению расширенного заседания Политического совета.

Фото : elbasy.kz5 февраля 2020, 16:53

Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек, сообщает zakon.kz со ссылкой на elbasy.kz.

Первому Президенту Казахстана было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета.

В 2019 году в партию обратилось свыше 213 тысяч граждан, что на 34% больше, чем годом ранее. По данным соцопросов, каждый четвертый казахстанец в случае проблем обратится в партию "Nur Otan". В соответствии с Вашим поручением был начат объезд регионов. Делаем акцент на отдаленные населенные пункты. Посетили Макатский и Жылыойский районы Атырауской области, - сказал Б.Байбек.

Отметив важность активного участия партии в решении проблем граждан, Елбасы акцентировал внимание на вопросе инфраструктурного развития регионов в контексте реализации мер, направленных на повышение уровня жизни казахстанцев.

Ведется строительство дороги между Атырау и Астраханью. Будет дорога между городами Актобе и Атырау. Завершив строительство крупных автомагистралей необходимо уделить внимание строительству внутриобластных дорог. Это важно для людей, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В завершение встречи Председатель партии "Nur Otan" дал ряд конкретных поручений.


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