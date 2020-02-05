Что делать выезжающим за границу казахстанцам, чтобы не заразиться коронавирусом

Если есть возможность, лучше отложить свою туристическую поездку.

По возможности избегать в ближайшее время поездок в страны, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом рекомендуют казахстанцам санврачи. Об этом сообщила руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова, передает zakon.kz.

Советы санврачей основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Чтобы снизить риск заражения, ВОЗ рекомендует всем нам почаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства, важно избегать контакт с людьми с повышенной температурой, кашлем и чиханием, при появлении симптомов ОРВИ и гриппа (они схожи с симптомами коронавирусной пневмонии) срочно обращаться к врачу и обязательно рассказать о последних зарубежных поездках. Если есть возможность, лучше отложить свою туристическую поездку. Как эпидемиологи, рекомендуем приостановить туры, туроператорам рекомендовали приостановить поездки в те страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, это 27 стран мира, - сообщила Айзат Молдагасимова.

Если же вы сейчас находитесь в районах, где отмечены случаи коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными. Санврачи рекомендуют не трогать поверхности, которых касались животные, не употреблять в пищу сырые или недоваренные продукты животного происхождения, не допускать соприкосновение сырого мяса или молока с готовыми к употреблению продуктами.

Альберт Ахметов

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