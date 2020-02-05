Аккуратно положила тело. Автоподставу сняли в Жезказгане
На место вызвали полицию.
В Жезказгане женщину обвинили в автоподставе, передает zakon.kz.
Как сообщается в паблике patriotkaragandy, дело было на перекрестке улиц Сатпаева - Некрасова.
Скажете, что ей действительно стало плохо? Тогда почему она так аккуратно положила свое тело на асфальт? Давно популярна тема, когда пешеходы специально бросаются под колеса, чтобы получить денежную компенсацию от водителей. Явно прыгнула возле машины от бедности. А когда тетку поднимали сердобольные прохожие, посмотрите, как она быстрым взглядом посмотрела на водителя – типа оценила ситуацию. Водитель Виталий, перед которым упала "без чувств" эта женщина, говорит: "Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было". Хорошо, что видеорегистратор был включен, - сказано в описании к ролику.
На место водитель вызвал полицию, чтобы те пообщались с женщиной и оценили в правовом поле ее поступок.
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Скажете, что ей действительно стало плохо? Тогда почему она так аккуратно положила свое тело на асфальт? Давно популярна тема, когда пешеходы специально бросаются под колеса, чтобы получить денежную компенсацию от водителей. Явно прыгнула возле машины от бедности... - А когда тетку поднимали сердобольные прохожие, посмотрите, как она быстрым взглядом посмотрела на водителя – типа оценила ситуацию. - Водитель Виталий, перед которым упала «без чувств» эта женщина, говорит: «Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было». Хорошо, что видеорегистратор был включен! - Виталий вызвал полицию. С дамой общаются правоохранительные органы. Место события: город Жезказган. Перекресток улиц Сатпаева-Некрасова. --------- @patriotkaragandy --------- #жезказган #город_жезказган #в_жезказгане #события_жезказгана #это_жезказган #красивые_люди_жезказган #жезказганцы #zhezkazgan
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