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Аккуратно положила тело. Автоподставу сняли в Жезказгане

На место вызвали полицию.

Фото : relrus.ru5 февраля 2020, 17:16

В Жезказгане женщину обвинили в автоподставе, передает zakon.kz.

Как сообщается в паблике patriotkaragandy, дело было на перекрестке улиц Сатпаева - Некрасова.

Скажете, что ей действительно стало плохо? Тогда почему она так аккуратно положила свое тело на асфальт? ​Давно популярна тема, когда пешеходы специально бросаются под колеса, чтобы получить денежную компенсацию от водителей. Явно прыгнула возле машины от бедности. А когда тетку поднимали сердобольные прохожие, посмотрите, как она быстрым взглядом посмотрела на водителя – типа оценила ситуацию. Водитель Виталий, перед которым упала "без чувств" ​ эта женщина, говорит: "Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было". Хорошо, что видеорегистратор был включен, - сказано в описании к ролику.

На место водитель вызвал полицию, чтобы те пообщались с женщиной и оценили в правовом поле ее поступок.

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Скажете, что ей действительно стало плохо? Тогда почему она так аккуратно положила свое тело на асфальт? ​ Давно популярна тема, когда пешеходы специально бросаются под колеса, чтобы получить денежную компенсацию от водителей. Явно прыгнула возле машины от бедности... - А когда тетку поднимали сердобольные прохожие, посмотрите, как она быстрым взглядом посмотрела на водителя – типа оценила ситуацию. - Водитель Виталий, перед которым упала «без чувств» ​ эта женщина, говорит: «Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было». ​ Хорошо, что видеорегистратор был включен! - Виталий вызвал полицию. С дамой общаются правоохранительные органы. Место события: город Жезказган. Перекресток улиц Сатпаева-Некрасова. --------- @patriotkaragandy --------- #жезказган #город_жезказган #в_жезказгане #события_жезказгана #это_жезказган #красивые_люди_жезказган #жезказганцы #zhezkazgan

Публикация от Патриот Караганды (@patriotkaragandy) 4 Фев 2020 в 9:02 PST


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