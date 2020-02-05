Аккуратно положила тело. Автоподставу сняли в Жезказгане

На место вызвали полицию.

В Жезказгане женщину обвинили в автоподставе, передает zakon.kz.

Как сообщается в паблике patriotkaragandy, дело было на перекрестке улиц Сатпаева - Некрасова.

Скажете, что ей действительно стало плохо? Тогда почему она так аккуратно положила свое тело на асфальт? ​Давно популярна тема, когда пешеходы специально бросаются под колеса, чтобы получить денежную компенсацию от водителей. Явно прыгнула возле машины от бедности. А когда тетку поднимали сердобольные прохожие, посмотрите, как она быстрым взглядом посмотрела на водителя – типа оценила ситуацию. Водитель Виталий, перед которым упала "без чувств" ​ эта женщина, говорит: "Если бы это было безлюдное место, я бы ей навешал, чтобы неповадно было". Хорошо, что видеорегистратор был включен, - сказано в описании к ролику.

На место водитель вызвал полицию, чтобы те пообщались с женщиной и оценили в правовом поле ее поступок.

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