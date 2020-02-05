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Кошербаев вручил верительную грамоту Путину

Посол был назначен на эту должность 29 января.

Фото : Telegram5 февраля 2020, 17:30

Новый посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вручил верительную грамоту Владимиру Путину, передает zakon.kz.

Об этом в Telegram-канале сообщил Ербол Едилов.

Посол РК в РФ Ермек Кошербаев вручил верительную грамоту Президенту РФ Владимиру Путину, - написал он.

Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Ермек Кошербаев был назначен на эту должность 29 января.


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