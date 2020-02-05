Кошербаев вручил верительную грамоту Путину

Посол был назначен на эту должность 29 января.

Фото : Telegram

Новый посол Казахстана в России Ермек Кошербаев вручил верительную грамоту Владимиру Путину, передает zakon.kz. Об этом в Telegram-канале сообщил Ербол Едилов. Посол РК в РФ Ермек Кошербаев вручил верительную грамоту Президенту РФ Владимиру Путину, - написал он. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Ермек Кошербаев был назначен на эту должность 29 января.

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