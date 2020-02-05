Бился в судорогах и терял сознание. Полицейские помогли семье доставить малыша в больницу

По приезде малыша и его маму уже ждали врачи.

Экипаж патрульной полиции помог жителям Кокшетау экстренно доставить в больницу четырехлетнего сына, передает zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 4 февраля. Семья Молдагайсиных выехала на собственном авто в аптеку, чтобы купить лекарственные средства. По пути следования на пересечении улиц Абая – Алтынсарина, у младшего сына начались судороги, и он начал терять сознание.

Испугавшись за жизнь ребенка, мужчина был не в состоянии управлять автомобилем, к счастью в этот момент на участке патрулировал экипаж полиции.

Старший сержант полиции Нариман Шаймерденов вместе со своим напарником старшим сержантом полиции Нурсултаном Кенжебековым увидели на обочине автомобиль, водитель которого находился на улице. Они подъехали к авто, взволнованные родители рассказали о случившемся.

Оценив ситуацию, полицейские приняли решение самостоятельно госпитализировать ребенка в больницу. Вместе с матерью, полицейские переложили малыша на заднее сидение служебной автомашины. С проблесковыми маячками они экстренно доставили мальчика в приемный покой больницы. Отец и старший ребенок последовали за ними на такси. Также полицейские заблаговременно позвонили на линию "103" и предупредили медицинских работников о произошедшем. По приезде малыша и его маму уже ждали врачи. В настоящее время мальчик находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.

Отец мальчика Ерик Молдагайсин выразил слова искренней благодарности полицейским за своевременно оказанную помощь.

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