Спасатели Кокшетау помогли попавшему в беду двухлетнему малышу

28 декабря в одной из городских многоэтажек города Кокшетау по улице Окжетпес двухлетний малыш закрыл дверь на щеколду, когда мама вышла на улицу, и не смог открыть ее обратно, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью лестницы проникли через окно в квартиру, убедившись что все в порядке с ребенком, открыли дверь изнутри и передали малыша матери. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с пассажирами застрял на трассе в Костанайской области. Спасатели также оказали им помощь.