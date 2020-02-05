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Ситуация на дорогах ухудшается - МВД

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионах страны.

Фото : Pixabay5 февраля 2020, 20:34

В связи с ухудшением погодных условий ожидается закрытие движения на автодорогах республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД просит водителей следить за изменениями погоды и не выезжать в случае закрытия дорог.

Населению, проживающему в сельской местности при непогоде необходимо воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения "112".

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионах страны.

Так, в Нур-Султане ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области ожидаются гололед, туман, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются метель, туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области ожидаются туман, ветер 15-20 м/с.


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