Самолет разбился на три части при жесткой посадке в Стамбуле
На борту лайнера было 177 человек, всех их удалось эвакуировать. Власти сообщили о 21 госпитализированном пострадавшем.
В Сети появилось видео с места инцидента с самолетом Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах видно, что к месту прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.
Пассажирский самолет, следовавший из Измира, выкатился со взлетно-посадочной полосы стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, после чего загорелся.
На борту лайнера было 177 человек, всех их удалось эвакуировать. Власти сообщили о 21 госпитализированном пострадавшем.
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