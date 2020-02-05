Самолет разбился на три части при жесткой посадке в Стамбуле

На борту лайнера было 177 человек, всех их удалось эвакуировать. Власти сообщили о 21 госпитализированном пострадавшем.

В Сети появилось видео с места инцидента с самолетом Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, что к месту прибыли спасатели и сотрудники аэропорта. Фюзеляж самолета в результате жесткой посадки развалился на три части.

Пассажирский самолет, следовавший из Измира, выкатился со взлетно-посадочной полосы стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен, после чего загорелся.

На борту лайнера было 177 человек, всех их удалось эвакуировать. Власти сообщили о 21 госпитализированном пострадавшем.

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