Трагедия на переезде в Шамалгане. Суд устанавливает истинного виновника

Трагедия произошла в сентябре прошлого года.

Подозреваемый в столкновении поезда и пассажирского автобуса на переезде в Шамалгане предстал перед судом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В день трагедии на железнодорожном переезде дежурил 60-летний Досбатыр Ахмеджанов. В его обязанности входил контроль за технической исправностью защитных конструкций и обеспечение безопасности движения.

Находясь при исполнении своих должностных обязанностей он нарушил правила безопасности движения железнодорожного транспорта, что привело к смерти человека и причинению тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека, а также причинение крупного ущерба. Следовательно, он совершил преступление, указанное в ч. 2 ст. 344 УК РК, - сказал прокурор Самат Шамов.

По этой статье Досбатыру Ахмеджанову может грозить до семи лет лишения свободы. Потерпевшей по делу признана пассажирка автобуса, которая ехала с двумя детьми. При этом некоторые свидетели, допрошенные в ходе заседания, сообщили, что к действиям водителя тоже есть вопросы.

Согласно ПДД раздел 15 п. 4, если автобус заполнен людьми, он не имеет право заезжать на переезд, если впереди образовался затор. А затор на перекрестке был, - сообщил начальник дистанции пути КТЖ Султан Борамбаев.

Как рассказала сменщица подсудимого, машины регулярно выезжают на переезд при запрещающих сигналах семафора.

Мы им замечания делаем. Например, свистим, у нас и рожок, у нас и свисток, мы свистим. Есть шоферы, не все, я не могу сказать про всех, есть, которые не реагируют, - сообщила сменщица подсудимого Гульниса Аширова.

Во время следствия были допрошены десятки свидетелей. Около 80 человек дадут свои показания в ходе судебных слушаний. Вместе с этим после трагедии была проведена проверка технической исправности оборудования переезда.

Провели анализ. Выявили, что наши устройства работали исправно. Техническая часть практически замечаний не имела. В конце сделали заключение, что претензий к работе технических средств по данному случаю мы не имеем, - рассказал член комиссии по технической проверке оборудования переезда Владимир Гуляков.

Также, по словам адвоката подсудимого, были изучены и действия Ахмеджанова.

По заключениям ученых, преподавателей, специалистов, профессоров Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Тынышпаева, они в своем заключении дают выводы, что Ахмеджанов в данной ситуации, в нештатной ситуации, действовал правильно, - сказал адвокат подсудимого Шамиян Жайлканов.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. На железнодорожном переезде станции Шамалган столкнулись поезд и пассажирский автобус. В результате аварии погиб водитель. Пассажирку с двумя детьми с различными травмами госпитализировали в больницу. Истинного виновника произошедшего предстоит установить суду.

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