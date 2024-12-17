Смертельный пожар в Шымкенте: полиция устанавливает причины трагедии

Следствие устанавливает причины смертельного пожара в Шымкенте. Трагедия произошла в 05:47 в частном доме. Огонь охватил 100 квадратных метров жилья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, в результате были госпитализированы трое жильцов, в том числе грудной ребенок. Четвертую женщину 52 лет спасти на удалось.





"Граждане 2000 года рождения, 2001 года рождения, 2024 года рождения доставлены в больницу. На месте происшествия обнаружено тело женщины 1972 года рождения", – говорится в сообщении полиции.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Шымкента.

Ранее сообщалось, что бабушка пострадала во время пожара в Караганде.