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Происшествия

Смертельный пожар в Шымкенте: полиция устанавливает причины трагедии

в Шымкенте произошел пожар со смертельным исходом, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 00:03 Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Следствие устанавливает причины смертельного пожара в Шымкенте. Трагедия произошла в 05:47 в частном доме. Огонь охватил 100 квадратных метров жилья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar, в результате были госпитализированы трое жильцов, в том числе грудной ребенок. Четвертую женщину 52 лет спасти на удалось.


"Граждане 2000 года рождения, 2001 года рождения, 2024 года рождения доставлены в больницу. На месте происшествия обнаружено тело женщины 1972 года рождения", – говорится в сообщении полиции.

Как уточняется, возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Шымкента.

Ранее сообщалось, что бабушка пострадала во время пожара в Караганде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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