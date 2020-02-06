Резал ножницами: сажать до 15 лет домашних тиранов требуют в Казахстане

В январе этого года вступили в силу поправки в закон. Теперь домашним тиранам за побои отменили штрафы на предупреждение.

В тюрьму на 15 лет. Такого наказания требуют для домашних тиранов представители кризисных центров Казахстана. С начала года в стране уже зарегистрировано четыре смерти в результате семейного конфликта. Специалисты считают, что внесенные в законодательство поправки никак не защищают жертву, а только развязывают руки тирану. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

Гульнар Кубашева – гражданка Кыргызстана. Шесть лет терпела побои супруга. Они начались сразу после свадьбы. А когда муж вывез ее из родного Бишкека, ждать помощи стало не от кого.

Я не могла без него пойти к врачу, я не то, что к врачу, я не могла переступить за порог без его разрешения одна, только с ним мы выходили. Когда куда-то выходили, я всегда с опущенной головой должна была ходить. Если я, не дай бог, подниму голову, и ему покажется, что я на кого-то посмотрела, меня ожидали побои несколько дней, - сказала жертва бытового насилия Гульнар Кубашева.

Гульнар с ужасом вспоминает: за любую провинность ее наказывали. Насилию женщина подвергалась во время беременности и сразу после родов. Порой в ход шли ремни, ножницы и другие вещи.

Он просто завел в комнату, начал ножницы брать и просто кожу резать. Не передать словами ту злость, говорит, которая во мне кипит. Я готов просто разорвать тебя на куски, - сказала Кубашева.

За все время мужчину оштрафовали лишь один раз на 37 тысяч тенге. Несколько раз Гульнар уходила от мужа, но он шантажировал детьми и не давал разрешения на выезд из страны. Спасение женщина нашла в кризисном центре для жертв бытового насилия. Однако у супруга сейчас остаются двое из четырех детей. Отдавать матери он их не намерен.

Все это сильно отражается на детской психике. В этом случае они тоже пострадавшие, но это у нас с точки зрения закона никак не учитывается. Сейчас двре детей Гульнар находятся с отцом, и их психологическое состояние тяжелое. Мы стараемся ей сейчас помочь, - сказала психолог кризисного центра для жертв бытового насилия Салтанат Маусеитова.

В январе этого года вступили в силу поправки в закон. Теперь домашним тиранам за побои отменили штрафы на предупреждение. За скандалы в семье вместо трех суток его ждет арест до пяти. За повторное нарушение дебошир может угодить за решетку на 20 дней. Специалисты предлагают более суровое наказание.

Мы хотим, чтобы до 15 лет лишения свободы было. Почему? Потому что нужно провести криминализацию бытового насилия. Каждый преступник должен быть наказан. На сегодняшний день ни граждане Казахстана, ни граждане других стран не чувствуют безопасно себя в Казахстане, - сообщила председатель правления ОЮЛ "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.

Председатель кризисных центров предлагает заменить штрафы на общественные работы. А с агрессорами необходимо проводить работу по примеру других стран, считает Зульфия Байсакова.

Если он совершает какое-то противоправное действие, ему говорят: "Вы совершили противоправное действие". То есть у нас получается, его освобождают от ответственности тем самым. Говорят, что вы совершили преступление, ну, вот вам предупреждение, - сказала Байсакова

В кризисном центре отмечают: бытовое насилие есть в каждой третьей казахстанской семье. Ежегодно погибают почти 400 человек. Уже в 2020 году в стране зарегистрировано четыре смерти. Поэтому решать проблему нужно, пока не стало слишком поздно.

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