МВД: В два раза больше домашних тиранов арестовали за последние три месяца

Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха рассказал, что после изменений в законодательстве полиция перешла к выявительной работе по бытовому насилию, и за последние три месяца число арестованных домашних тиранов возросло вдвое, сообщает Zakon.kz.

МВД перешло от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Раньше без заявления жертвы у полиции не было оснований к привлечению дебоширов к ответственности. По этой причине 60% обращений оставались без реагирования. Поправки позволили начинать адмпроизводство по факту совершения бытового насилия.

"Соответственно в два раза увеличилось число арестованных (второй квартал – 3144, третий квартал – 6051 факт). В целом, в обществе формируется процесс нетерпимости насилия в семье и неотвратимости наказания за их совершение. Так, если по итогам полугодия наблюдался рост бытовых преступлений, то в результате принятых мер по девяти месяцам текущего года наметилась тенденция к их снижению. При этом сократилось количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью". Игорь Лепехи

Он добавил, что большинство преступлений в быту совершаются в пьяном состоянии, и серьезная проблема в изоляции пьяных дебоширов. По стране функционируют всего 35 вытрезвителей на 880 мест.

"Этого крайне мало. Все они расположены в областных центрах и городах республиканского значения. А в моногородах, где эта проблема наиболее актуальна – их вообще нет. Практика показывает, что уже в первой половине дня вытрезвители полностью заполняются. Тогда как основной вал приходится на вечернее и ночное время. К примеру, в Усть-Каменогорске работает всего одно такое учреждение на 20 койко-мест. Полицейскими в них были доставлены 9 тыс. правонарушителей, а помещено только 5 тыс." Игорь Лепеха

Еще одна проблема – принудительное лечение хронических алкоголиков. Эта процедура, по его словам, крайне забюрократизирована, и также не хватает койко-мест в учреждениях.

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