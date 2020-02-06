Сотни миллиардов тенге задолжали осужденные казахстанцы

Трудоустроить всех не могут, поэтому ищут помощи у бизнесменов.

296 млрд тенге должны выплатить семь тысяч осужденных, отбывающих наказание. Но за прошлый год им удалось погасить всего 1,5 млрд. Причина в основном одна - нет работы и дохода. Но, как оказалось, 10 столичных компаний готовы взять осужденных на работу. Только сегодня предожили свыше 500 вакансий с зарплатой до 200 тысяч тенге. Об этом говорится в сюжете Первого канала Евразия, передает zakon.kz.

99% отбывающих наказание в местах лишения свободы хотят работать. Таковы данные опроса Министерства внутренних дел. Люди хотят помогать семье, выплачивать долги по искам, у них больше шансов на условно-досрочное освобождение. Надеется на это и Татьяна, ей 67 лет, работает уборщицей.

Мне было бы дискомфортно, если бы я сидела с утра до ночи. Хотя у нас есть здесь, конечно, и комнаты отдыха, я могу и повязать, но все равно находиться на работе мне комфортно, мне хорошо. У меня вообще-то 2 года лишения свободы, но я рассчитываю, что, может быть, получится УДО, - сказала осужденная Татьяна.

Буквально сразу, как только попал на карантин, отделом труда была проведена беседа. Условия работы мне сказали, узнали специальность мою, что я умею делать, и трудоустроили разнорабочим в учреждение при администрации. Всю зарплату, что есть, я отправляю жене и детям, - сказал осужденный Даниил.

В столичной колонии-поселении около 400 осужденных. Трудоустроить всех не могут, поэтому ищут помощи у бизнесменов. Откликнулись десять компаний. Они предложили более 500 вакансий, таких, как слесарь, маляр, сварщик, работник по озеленению. Заработная плата на некоторых должностях доходит до 200 тысяч тенге.

От 80 тысяч средняя заработная плата, которую готовы предоставить компании. Кроме того, они готовы предоставить бесплатное питание, даже, кому можно, проживание. В пределах города, конечно. Департамент уголовно-исполнительной системы, в свою очередь, берет на себя ответственность по обеспечению безопасности с выездом офицера на место работы, - сказал замдиректора по социальным вопросам городской палаты предпринимателей Айболат Есентемиров.

Как показывает анализ, с работающими осужденными меньше всего проблем. Значит, выигрывают все стороны.

Отбывают наказание в виде лишения свободы 23,5 тысячи человек. Из них работают девять тысяч человек, это 40%. При этом из этих девяти тысяч человек где-то 1/3 получает мизерную зарплату. Мы провели анализ, почему они получают такую мизерную зарплату. Выяснилось, что они работают всего лишь несколько часов в день, либо несколько дней в месяц, - сказал зампредседателя КУИС МВД РК Ескали Саламатов.

На сегодня вопрос трудоустройства заключенных в министерстве ключевой. За десять лет численность тюремного населения снизилась вдвое. Если в 2010 году отбывали наказание 63,5 тысячи осужденных, сейчас их число составляет 29 тысяч.

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