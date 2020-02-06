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Умер американский актер Кирк Дуглас

Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино.

Фото : Амител6 февраля 2020, 06:55

Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Об этом сообщили его сын, известный актер Майкл Дуглас.

Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, - заявил Майкл Дуглас.

По его словам, Кирк Дуглас прожил свою жизнь замечательно и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.

Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино. Наиболее известные его фильмы - "Спартак", "Тропы славы", "Чемпион", "Злые и красивые", "Жажда жизни" а также на Бродвее ("Пролетая над гнездом кукушки"). Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе.

Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных актеров-мужчин в истории кинематографа.


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