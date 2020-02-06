Умер сын первого президента Кыргызстана

Ему было 44 года.

Накануне в Москве скоропостижно скончался сын первого президента Кыргызстана Аскара Акаева Айдар. Он бывший муж Алии Назарбаевой, передает zakon.kz со ссылкой на 24 kg.

По предварительным данным, у 44-летнего Айдара Акаева произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти.

Напомним, у свергнутого в 2005 году президента Акаева четверо детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.

Бермет и Айдар Акаевы баллотировались в парламент Кыргызстана и получили депутатские мандаты. Это вызвало широкий протест в стране, который завершился Тюльпановой революцией. В итоге Акаев сбежал из страны в Россию. После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.

Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой с 1998 по 2001 годы.

Также, по данным AKIpress, у Акаева в результате болезни скончался племянник - Кубан Акаев. Похороны состоялись вчера, 5 февраля в Чуйской области.

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