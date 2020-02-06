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Тимур Сулейменов возглавил новый аналитический центр

В состав центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов.

Фото : inbusiness.kz6 февраля 2020, 10:46

При Администрации Касым-Жомарта Токаева создан центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

Глава государства отметил необходимость создания такого института на расширенном заседании Правительства 24 января 2020 года. Возглавил центр заместитель руководителя Администрации Президента по социально-экономическим вопросам Сулейменов Т.М. В состав Центра вошли известные казахстанские эксперты в сфере экономики и финансов. Основной задачей центра является разработка непредвзятой экспертизы и практических предложений по ускоренной реализации социально-экономических реформ, - написал он.


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