Две повторные лавины в Турции унесли жизни 33 человек

После второго схода лавины в провинции Ван на юго-востоке Турции по меньшей мере 33 человека погибли, 53 были ранены.

Во вторник 4 февраля сошла первая лавина, в результате погибли пять человек. На место происшествия прибыло около 300 сотрудников спасательных служб. Они находились в районе катастрофы, когда сошла вторая лавина - это произошло в среду 5 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на Русскую службу BBC.

Турецкая газета Hürriyet цитирует губернатора провинции Ван, который сообщил, что среди погибших есть сотрудники полиции и охраны, один пожарный и несколько человек, не участвовавших в спасательных работах.

Как сообщает турецкое телевидение, на месте происшествия работают военные и жители близлежащего города Бахчесарай. Спасательным работам мешает сильный туман и снег.

Люди заблокированы в автомобилях

Из снега удалось вытащить уже 30 человек, поиск людей продолжается. Как сообщается, количество погибших и раненых может возрасти. По словам министра внутренних дел Турции, один из автомобилей был извлечен из-под слоя снега толщиной около 4-5 метров.

В оказавшихся под снегом машинах спасательных служб могут оставаться более 50 человек.

В результате схода лавины 4 февраля под снегом оказались микроавтобус и снегоуборочная машина; после первого инцидента два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести.

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