Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Купеческий дом продается в Семее

Точный год постройки неизвестен.

Фото : krisha.kz6 февраля 2020, 11:11

В историческом районе Семея – Татарском крае (Татарская слобода) продается старинный двухэтажный купеческий дом, передает zakon.kz.

По информации krisha.kz, точный год постройки неизвестен. Предположительно дом возведен в конце XIX века. Хозяин отмечает, что в здании располагалось медресе, затем – центр статистики, после здание перешло в частные руки. При наличии всех удобств теперь дом можно использовать под детский сад или образовательный центр.

Татарский край (слобода) – исторический район Семея. Здесь сохранилось множество одно-, двухэтажных купеческих домов, построенных в XVII–XIX веках.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты