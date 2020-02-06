Купеческий дом продается в Семее
Точный год постройки неизвестен.
Фото : krisha.kz6 февраля 2020, 11:11
В историческом районе Семея – Татарском крае (Татарская слобода) продается старинный двухэтажный купеческий дом, передает zakon.kz.
По информации krisha.kz, точный год постройки неизвестен. Предположительно дом возведен в конце XIX века. Хозяин отмечает, что в здании располагалось медресе, затем – центр статистики, после здание перешло в частные руки. При наличии всех удобств теперь дом можно использовать под детский сад или образовательный центр.
Татарский край (слобода) – исторический район Семея. Здесь сохранилось множество одно-, двухэтажных купеческих домов, построенных в XVII–XIX веках.
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