Транзитные дорогие авто не прошли проверку в Казахстане

Имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

23 января на таможенном посту "Атамекен" Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей, передает zakon.kz.

​В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.

После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.

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