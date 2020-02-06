Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Транзитные дорогие авто не прошли проверку в Казахстане

Имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Фото : zakon.kz6 февраля 2020, 11:20

23 января на таможенном посту "Атамекен" Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей, передает zakon.kz.

​В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.

После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.

По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты