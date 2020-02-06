Транзитные дорогие авто не прошли проверку в Казахстане
Имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.
Фото : zakon.kz6 февраля 2020, 11:20
23 января на таможенном посту "Атамекен" Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержаны 11 дорогостоящих автомобилей, передает zakon.kz.
В ходе проведения таможенного контроля установлено, что данные автотранспортные средства ранее следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Казахстан. При этом через несколько дней после вывоза зафиксирован обратный ввоз данных автомобилей уже с государственными регистрационными номерами Республики Казахстан.
После проведения проверки установлено, что автомобили таможенную очистку на территории Казахстана не проходили, соответственно имеются факты уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов.
По данному факту материалы переданы в правоохранительные органы.
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