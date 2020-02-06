Как может отразиться на ценах в Алматы закрытие границ с КНР

По мнению эксперта, негативное влияние на рост цен на основные продукты, экспортируемые из Китая, несколько преувеличено.

Как закрытие границы с Китаем скажется на торговом рынке южной столицы, и какое влияния это может оказать на рост цен, рассказали в Палате предпринимателей города Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе организации, доля КНР во внешнней торговле Алматы составляет 19,9%. При этом необходимо отметить, что ранее доля Китая в импорте Алматы составляла 32%, но Россия очень сильно нарастила свои объемы.

Понятное дело снижение деловой активности в Китае и закрытие МЦПС "Хоргос" и ряда КПП на границе КНР с Казахстаном будет иметь скорей негативный эффект для экономики страны, но основной эффект будет на горнорудную и нефтяную промышленность. Если анализировать экспорт товаров из Алматы, то там вы можете заметить, что за исключением пшеницы (19,6 млн долл. США за 11 месяцев 2019 г.) и рапсового масла (28,1 млн долл. США), все остальные крупные товарные позиции экспорта – сырье и полуфабрикаты минеральных руд или сырая нефть. Добавим к этому снижения цен на сырье в мировых фондовых рынках, которое мы наблюдаем ввиду ситуации с коронавирусом, - пояснил начальник отдела аналитики и реализации программ Палаты Даулет Асылбеков.

Как итог, по расчетам экспертов палаты предпринимателей, ожидается снижение экспорта на 60 млн долларов США при закрытии границы с КНР в течение месяца.

Импорт с КНР в Алматы составил более 2,5 млрд долларов США за 11 месяцев 2019 г., но основными товарными позициями, которые импортирует наш город являются машины и оборудования (больше половины импорта), изделия из пластмассы и каучука и металлические изделия.

Продовольственные товары составили 42,7 млн долларов США. Основными товарными позициями, которые больше всего импортируется с КНР являются: орехи (1,6 млн долл. США), фрукты (абрикосы, персики, и пр. – 2,3 млн долл. США), макаронные изделия (2,1 млн долл. США), консервированные томаты (9,3 млн долл. США), консервированные фрукты (2,3 млн долл. США), соки фруктовые (2,1 млн долл. США) и готовые соусы (3,4 млн долл. США). Понятное дело такое сокращение может иметь сильное влияние на инфляцию продовольственных товаров, но я думаю, многие коллеги преувеличивают возможный рост инфляции на продовольственные товары. Во-первых, многие продовольственные товары (за исключением фруктов и орехов) производятся нашими пищевыми предприятиями. Тем более, сейчас действует программа Экономики простых вещей, одной из главных задач которой является импортозамещение товаров "Экономики простых вещей". Пищевые предприятия очень активно участвуют в данной программе, и многие из них планирует производить товары, отмеченные выше, - отметил Даулет Асылбеков.

А по фруктам и орехам, продукцию КНР, по мнению спикера, могут заместить Иран, страны Центральной Азии и Кавказа.

Поэтому негативное влияния на рост цен немного преувеличено, и более того, по-моему, мнению для наших производителей появляется возможность для наращивания роста объемов продаж. Более того, хотелось бы отметить, что большинство предприятий в стране загружены только на 50%, а значит имеется хороший потенциал. Основной негативный эффект видится именно в снижении экспорта, и учитывая структуру экспорта нашей страны при негативном сценарии может ожидаться сокращение роста экономики на 0,2-0,4%, - подытожил Даулет Асылбеков.

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