О возвращенных казахстанцах из стран-участниц ШОС рассказали в КНБ

Возвращены и привлечены к уголовной ответственности в основном из Кыргызстана, порядка 27 человек, а также России и Таджикистана.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков при обсуждении ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму на пленарном заседании Сената Парламента РК сообщил о находящихся в розыске и возвращенных казахстанцах, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня лиц, которых мы разыскиваем на территории страны ШОС за экстремизм, за последние пять лет нами разыскано на территории стран ШОС 30 граждан РК, возвращены и привлечены к уголовной ответственности в основном из Кыргызстана, порядка 27 человек, а также России и Таджикистана. В свою очередь в последние 5 лет 200 с лишним человек разыскали на территории Казахстана, задержали и передали нашим коллегам, компетентным органам - участникам стран ШОС для привлечения к уголовной ответственности, - сказал Билисбеков.

По его словам, в рамках ШОС ведут единый перечень лиц, причастных к террористической или экстремисткой деятельности.

Таких лиц порядка 8 тысяч человек, их них 700 человек граждане Казахстана, это те, кто в основном выехал в зоны конфликта. Значительная часть из них ликвидирована, но мы не снимаем с учета, так как имеются сведения, что некоторые из них вроде как ликвидированы, но на самом деле под чужими данными продолжают свою террористическую деятельность. Пока не удостоверимся в реальности их ликвидации, их с учета не снимаем, - отметил замглавы КНБ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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