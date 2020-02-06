Комуслуги для столичных жителей подорожали

Департамент естественных монополий пояснил причину увеличения тарифов за комуслуги.

Жителей столицы ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 января 2020 года. Причина – инвестиционные обязательства субъектов коммунального хозяйства по модернизации. Повышение тарифов – своеобразная компенсация компаниям за вложенные средства на улучшение производств. Об этом на пресс-конференции в акимате рассказал директор Департамента по регулированию естественных монополии МНЭ РК Булат Танабергенов, передает корреспондент zakon.kz.

Повышение было предусмотрено ранее для всех базовых субъектов утвержденными предельными тарифами до 2020-го года. Но мы согласно посланию Президента в 2019 году снизили тарифы на 10%. Так что сейчас тариф на теплоснабжение должен был составить 3271 тг за Гкал. Но мы снизили до уровня 2920,92 тг/Гкал без НДС. В итоге рост от действующих тарифов 7,8%, - сказал Танабергенов

Рост на тариф до 2020-го года по тепловой энергии составит 7,9% (1213,90 тг/Гкал Без НДС), на теплоснабжение для населения составит на 5% (2176,76 тг/Гкал без НДС), водоснабжение для населения на 2,5% (40,79 тг/м3) и водоотведение на 2,5% (34,86 тг/м3), электроснабжение на 10% (11,36 тг/кВтч без НДС)

Причинами роста предельной цены ТОО "Астанаэнергосбыт" за счет роста цен энергопроизводящих, энерготранспортирующих организаций, закуп мощности.

В ходе рассмотрения Департаментом согласовано снижение цены до уровня обоснованной цены, что составляет: среднеотпускной тариф – 14,10 тг/кВтч без НДС рост 11,7%, население – 11,36 тг/кВтч без НДС рост 10%, прочие потребители – 16,87 тг/кВтч без НДС рост 16%, - прокомментировал спикер и добавил, что производители тепловой электроэнергии просили повысить тарифы на 22%, но в департаменте естественных монополий согласовали рост только 7,8%.

Но, как выяснилось, основная причина ежегодного повышения цен на тарифы – инвестиционные обязательства коммунальных предприятий перед государством.

Если взять по 5 нашим базовым субъектам, то инвестиционная программа направлена на увеличение действующих активов предприятия. За 5 лет это порядка 30 млрд тенге. Ежегодно до 1 мая за предыдущий год эти компании предоставляют в наш департамент отчет об исполнении утвержденных инвестиционных программ и тарифных смет. Если есть неисполнение программы, а за предыдущие 3 года (с 2016-го по 2019-й) это более 2,7 млрд тенге, то мы вводим компенсирующие тарифы (снижение тарифов для населения – от авт.), - пояснил он.

В итоге, по его словам, в 2019 году по 5 базовым субъектам был введен компенсирующий тариф на более чем 500 млн тг.

На вопрос, будет ли повышаться тариф и в 2021 году (предельные тарифы были установлены только до 2020 года), Танабергенов сообщил, что пока в их департамент заявлений от коммунальных предприятий не поступало. Но у них есть время "выйти с заявками на пятилетний период".

Заместитель Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан Даурен Жандыбаев в свою очередь пояснил, что повышение тарифов связано не только с необходимостью модернизировать предприятия, но и с инфляцией в стране, и желанием повышать заработную плату своим сотрудникам.

При этом, по словам представителя Астана-РЭК, "чистая прибыль" компании в 2019 году составила порядка 40 млн тенге. По правилам, 50% этих денег должно пойти на модернизацию предприятия, однако прибыль не распределена. Сколько всего денег находится на счету компании, представитель назвать не смог, сославшись на необходимость посоветоваться с юристом. И это странно, потому как Астана-РЭК (как и другие коммунальные хозяйства) 100% дочерняя организация акимата, а значит должна быть подотчетна населению.

Примечательно, что представители акимата и департамента естественных монополий так и не смогли ответить на вопрос, почему прибыльные компании не могут провести модернизацию за свой счет, а не увеличивать тарифы для населения.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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