Жанат Жахметова назначена вице-министром энергетики РК

Ранее она возглавляла Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

Постановлением Правительства РК от 05 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Ж. Жахметова родилась в 1986 году в Карагандинской области.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жезказганский университет им. Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и и развитию РК.

С июня 2016 по июль 2017 — заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по настоящее время работала заместителем Председателя Правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

До нее эту должность занимал Сунгат Есимханов.

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