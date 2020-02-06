Два казахстанца пострадали при крушении самолета в Стамбуле
Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет.
Фото : 24.kz6 февраля 2020, 13:19
Двое казахстанцев пострадали при жесткой посадке самолета в Стамбуле, передает zakon.kz.
По информации Генерального консульства Казахстана в Стамбуле, 5 февраля 2020 года в 18.00 часов по местному времени при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула пострадали двое граждан РК. Они госпитализированы в клинику Фатих Султан Мехмет. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и принимает меры по оказанию помощи нашим соотечественникам, - отметили в пресс-службе МИД РК.
Прилетевший из Измира лайнер при посадке выехал за пределы ВПП и развалился на три части. Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа.
По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.
Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование.
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