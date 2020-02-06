Жителей Мангистау кусают скорпионы

Все укусы произошли в частных домах.

В Мангистау три человека пострадали от укосов скорпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

Всем была оказана первая медицинская помощь на месте. Необходимости в госпитализации не было. Врачи и фельдшеры рекомендовали им обратиться по месту жительства к врачам общей практики для дальнейшего наблюдения. Следует отметить, что за последние двое суток уже 10 человек пострадали от укусов скорпионов. Шестеро пострадавших из Бейнеуского района, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Все укусы произошли в частных домах.

Как отметили в пресс-службе, скорпионы атакуют в ночное время, особенно под утро. В 9 из 10 случаев пострадавшими оказались женщины.

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