Жителей Мангистау кусают скорпионы
Все укусы произошли в частных домах.
Фото : pixabay.com6 февраля 2020, 13:46
В Мангистау три человека пострадали от укосов скорпионов, сообщает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
Всем была оказана первая медицинская помощь на месте. Необходимости в госпитализации не было. Врачи и фельдшеры рекомендовали им обратиться по месту жительства к врачам общей практики для дальнейшего наблюдения. Следует отметить, что за последние двое суток уже 10 человек пострадали от укусов скорпионов. Шестеро пострадавших из Бейнеуского района, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Все укусы произошли в частных домах.
Как отметили в пресс-службе, скорпионы атакуют в ночное время, особенно под утро. В 9 из 10 случаев пострадавшими оказались женщины.
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