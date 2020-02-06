Поезд "Тулпар-Тальго" сломался по пути в Алматы

Пассажирам обещали вернуть стоимость билетов.

Информация о том, что поезд №52 Уральск-Алматы2, составленный из вагонов "Тальго", сломался накануне вечером во время движения после того, как выехал из Караганды, появилась в соцсетях. В АО "Пассажирские перевозки" данный факт подтвердили и рассказали, как будут отправлять пассажиров этого поезда до пункта назначения, передает zakon.kz.

В пассажирском составе было 29 вагонов, в которых ехало 182 пассажира. Поломка случилась накануне в 21.07 часов, поезд остановился на перегоне "Нилды-Айса" участка "Караганда – Агадырь" (Карагандинская область).

Принято решение вернуть пассажирский состав, на станцию Караганды для проведения ремонтных работ. Дальнейшее следование пассажирского поезда № 52 сообщением "Уральск-Алматы-2" на участке "Караганда-Алматы-2" отменяется. Данная неисправность могла повлиять на безопасность движения поездов. Дефект был обнаружен между двумя вагонами. Устранять его будут специалисты подрядной организации испанской компании "Patentes Talgo S.L. в РК, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки" .

По данным перевозчика, поезд должен был уже прибыть в Караганду около 11:30 утра.

По прибытию на ст. Караганды пассажиры поезда № 52 могут вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки". Также предлагаем пассажирам, следующим до Алматы, продолжить свой маршрут пассажирскими поездами № 44 сообщением "Костанай-Алматы-1" и № 4 сообщением "Нур-Султан-Нурлы-жол-Алматы-2". На время задержки состава пассажиры обеспечиваются горячим питанием в вагоне-ресторане поезда. Сложившаяся ситуация на постоянном контроле всех причастных структур, - заключили в АО "Пассажирские перевозки".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!