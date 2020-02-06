В Сирии погибли российские и турецкие военные

Число погибших не называется.

За последние две недели в Идлибе погибли российские и турецкие военные, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Число погибших не называется. Известно только, что это произошло на фоне усиления активности террористов в регионе — за последние 14 дней она совершили более тысячи нападений.

В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести "режим тишины" в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки, — уточнили в МИД РФ.

Там добавили, что счет погибшим и раненым среди сирийских военных и гражданских пошел на сотни.

Кроме того, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с применением ударных беспилотников, рассказали в МИД.

Ситуация в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Нур-Султане договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

В начале недели в Турции сообщали о гибели пяти военных от рук сирийцев.

* Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

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