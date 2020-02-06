Зафиксирован первый случай рождения ребенка коронавирусом

Данный случай доказывает, что существуют новые, ранее неизученные пути заражения вирусом.

Стало известно о первом случае рождения младенца, инфицированного новым типом коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ferra.ru.

По информации издания People's Daily, ребенок был рожден в китайском городе Ухань, в котором и началась вспышка пневмонии, вызванной 2019-nCoV.

Врачи поставили диагноз младенцу всего спустя 30 часов после его появления на свет. Известно, что мать новорожденного заболела коронавирусом еще во время беременности. Однако на данный момент специалисты не смогли определить пути передачи нового типа пневмонии от матери к ребенку. Так, по их словам, данный случай доказывает, что существуют новые, ранее неизученные пути заражения вирусом, - говорится в сообщении.

На данный момент состояние новорожденного зараженного ребенка классифицировано как стабильное. Напомним, что это не первый случай родов инфицированной коронавирусом женщины.

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