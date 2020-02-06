Казахстан вошел в топ-20 стран в мире по золотым запасам
Дальнейшая реализация приоритетного права на приобретение золота будет стимулировать развитие золотодобывающей отрасли.
Фото : uralskweek.kz6 февраля 2020, 15:49
Портфель золота в составе золотовалютных резервов по итогам 2019 года составил 387 тонн или порядка 19 млрд долларов США. Об этом сообщил Национальный банк в своем телеграм-канале, передает zakon.kz.
Согласно предварительным данным World Gold Council, Казахстан входит в топ-20 стран в мире по данному показателю. Дальнейшая реализация приоритетного права на приобретение золота будет стимулировать развитие золотодобывающей отрасли, а также позволит улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге, - говорится в сообщении.
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