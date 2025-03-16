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Мир

Топ-10 стран с наибольшими запасами золота

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 20:36 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Опубликован рейтинг стран с крупнейшими запасами золота. Лидером по объемам остаются США, за ними следуют Германия, Италия и Франция, сообщает Zakon.kz.

Cписок государств с наиболее внушительными золотыми резервами представил РБК.

Лидерами остаются США с запасом 8133,46 тонны. На втором месте расположилась Германия – крупнейший держатель золота в Европе, имеющая 3351,53 тонны. Италия и Франция заняли третью и четвертую позиции с показателями 2451,84 и 2437 тонн, соответственно. Россия, оказавшаяся на пятом месте, владеет 2335,9 тонны золота.

Китай расположился на шестой строчке с запасом 2279,56 тонны, а следом за ним идут Швейцария (1039,94 тонны) и Индия (876,18 тонны). Замыкают десятку лидеров Япония (845,97 тонны) и Нидерланды (612,45 тонны).

15 марта сообщалось, что цена на золото впервые в истории превысила три тысячи долларов за унцию. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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