Стало известно о состоянии пострадавших казахстанцев в Стамбуле

Они получили незначительные травмы.

Два казахстанца, пострадавшие при жесткой посадке самолета в Стамбуле, получили незначительные травмы, передает zakon.kz.

По информации турецкой стороны, предоставленной казахстанскому консулу, один из пострадавших граждан РК, ввиду незначительных травм, отказался от госпитализации и выписался после осмотра врачей. Второго нашего гражданина, который так же получил незначительные травмы, выписали сегодня, после недолгого лечения, - отметили в пресс-службе МИД РК.

В результате жесткой посадки Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула пострадали 120 человек. На борту Boeing находились 177 пассажиров, включая двоих детей, и шесть членов экипажа. Главная прокуратура Анатолии начала расследование по факту крушения самолета.

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