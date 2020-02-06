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Откровенная болельщица соблазнила гольфиста во время игры одним движением (18+)

Пока публика аплодировала горячей красотке, время игры шло.

Фото : кадр из видео6 февраля 2020, 16:04

Пышногрудая девушка нестандартным образом отвлекла одного из игроков на турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020, входящего в PGA тур. То ли ей стало жарко, то ли ей так приглянулись гольфисты, но она в один момент решила показать им... свои "мячики", передает zakon.kz.

Случайно ли, но свою грудь девушка показала именно в тот момент, когда американец Уэбб Симпсон готовился к удару на 16-м грине. Гольфист не мог не заметить это, смутился и бросил играть.

Как сообщает The Sun, пока публика аплодировала горячей красотке, время игры шло. Поэтому Уэббу засчитали пропуск удара.

Несмотря на инцидент, Симпсон затем закатил два мяча подряд, перевел игру в плей-офф с Тони Финау и там расправился с соперником. 34-летний гольфист получил главный приз в размере 1,3 миллиона долларов.


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