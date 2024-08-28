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В Бразилии во время игры скончался известный футболист

Футболист скончался в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 03:55 Фото: Соцсети ФК «Насьональ»
Футболист уругвайского клуба "Насьональ" Хуан Искьердо умер в Бразилии 27 августа через 5 дней после обморока во время игры в Сан-Паулу, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, уругвайский футболист Хуан Искьердо потерял сознание во время последней игры в Сан-Паулу. Ему было 27 лет.

В заявлении больницы имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу говорится, что защитник "Насьонала" скончался в 21:38 по местному времени после "остановки сердца и дыхания, связанной с сердечной аритмией".

Уругвайский клуб опубликовал в социальных сетях заявление, в котором говорится, что смерть Искьердо вызвала "глубокую боль и потрясение в наших сердцах" и что "весь "Насьональ" скорбит о его невосполнимой утрате".

Южноамериканский футбольный руководящий орган также отдал дань уважения. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес сказал, что он "глубоко сожалеет о раннем уходе Хуана Искьердо".

"Южноамериканский футбол в трауре", – сказал он. Другие федерации, в том числе Уругвай, Бразилия и Аргентина, также выразили свои соболезнования.

Профессиональная карьера Искьердо началась в 2018 году в местном клубе Cerro. Он присоединился к Peñarol в следующем году, но не получил много игрового времени.

Ранее один из лучших нападающих мира португалец Криштиану Роналду официально попал на страницы Книги рекордов Гиннесса.

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