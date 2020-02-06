Сотовые операторы Казахстана не поддержали рассылку от Минздрава по маскам

Если вы здоровы, то нет необходимости носить медицинские маски!

Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип на брифинге по коронавирусу рассказал о ситуации по поводу масок, передает zakon.kz.

Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьютеров масок: они продавали запасы в Китай, в связи с чем правительством введен запрет на экспорт. Кроме запрета прорабатывается закуп масок за рубежом у иностранных производителей в связи с неспособностью некоторых отечественных производителей обеспечивать растущий спрос населения. Также мы подготовили текст рассылки СМС сообщения от Минздрава, о ситуации по поводу масок - что нет необходимости их носить если у вас нет симптомов ОРВИ! И о мерах профилактики. Однако, к сожалению мы не нашли поддержки данной рассылки от наших сотовых операторов, - сказал он.

Нужны ли маски всем на каждый день?

Министерство здравоохранения РК сообщает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

ВАЖНО:

- ношение маски необходимо только в случае наличия симптомов простудного заболевания;

- специфическая диагностика на коронавирус проводится только по медицинским показаниям.

Поэтому еще раз напоминаем вам что если вы здоровы – то нет необходимости носить медицинские маски!

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