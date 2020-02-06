Все эвакуированные из Китая казахстанцы здоровы - Минздрав

105 пациентов обследованы на новую короновирусную инфекцию, результаты отрицательные. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек.

На сегодняшний день госпитализировано 110 человек с температурой и симптомами ОРВИ, приехавших из Китая после 6 января. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип на брифинге по ситуации коронавирусом, передает zakon.kz.

Из них 105 пациентов обследованы на новую короновирусную инфекцию, результаты отрицательные. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек. Состояние у них удовлетворительное, - сказал Диас Ахметшарип.

Он также рассказал о казахстанцах и гражданах Беларуси и Армении, эвакуированных из города Ухань, находящихся в Нур-Султане, Ташкенте и Тюмени.

Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Они на постоянном мониторинге со стороны министерства здравоохранения, - подчеркнул он.

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