Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Все эвакуированные из Китая казахстанцы здоровы - Минздрав

105 пациентов обследованы на новую короновирусную инфекцию, результаты отрицательные. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек.

Фото : 24.kz6 февраля 2020, 16:35

На сегодняшний день госпитализировано 110 человек с температурой и симптомами ОРВИ, приехавших из Китая после 6 января. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип на брифинге по ситуации коронавирусом, передает zakon.kz.

Из них 105 пациентов обследованы на новую короновирусную инфекцию, результаты отрицательные. Выписано 80, остается в стационарах 30 человек. Состояние у них удовлетворительное, - сказал Диас Ахметшарип.

Он также рассказал о казахстанцах и гражданах Беларуси и Армении, эвакуированных из города Ухань, находящихся в Нур-Султане, Ташкенте и Тюмени.

Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Они на постоянном мониторинге со стороны министерства здравоохранения, - подчеркнул он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты