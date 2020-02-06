Гражданка Армении находится на карантине в Нур-Султане

Биртанов рассказал о ее состоянии министру здравоохранения Армении.

Сегодня Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своим коллегой министром здравоохранения Армении, сообщает zakon.kz.

Министры поговорили о мерах борьбы с коронавирусом, сотрудничестве в рамках ЕАЭС и обсудили состояние здоровья гражданки Армении, которая находится на карантине в Нур-Султане.

2 февраля в целях обеспечения безопасности здоровья граждан Казахстана Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань КНР. По поручению Главы государства в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн. По обращению властей Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения также была обеспечена эвакуация граждан этих стран из Уханя КНР.

С 2017 года все пассажиры, прилетающие международными рейсами, проходят контроль стационарными тепловизорами. С 6 января начался дополнительный контроль пассажиров из Китая.

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