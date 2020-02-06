Вопросы поддержки семьи и защиты детей находятся под постоянным контролем - Байбек

Работа в этом направлении ведется с момента обретения независимости.

Члены Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan" объездили свыше 200 населенных пунктов Казахстана и проинспектировали более 1300 организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. Результаты исследования рабочей группы Совета обсудили на партийных слушаниях, передает zakon.kz.

В ходе мероприятия первый заместитель председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек отметил, что вопросы поддержки семьи и защиты детей всегда находятся под постоянным контролем партии.

Работа в этом направлении ведется с момента обретения независимости. Первый Президент РК, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в 1994 году подписал Конвенцию ООН о правах ребенка. За эти годы младенческая смертность снизилась более чем в 5 раз, охват детей образованием за последние 5 лет увеличился на 13,6% и составил 95,2%. Развивается инклюзивное образование, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах за последние 10 лет уменьшилась более чем в 2 раза. В стране создана правовая база для реализации прав детей, ее совершенствование продолжается, – подчеркнул Бауыржан Байбек.

Также Б.Байбек подчеркнул, что партийный проект "Бақытты отбасы", стартовавший в 2013 году стал страновым.

По итогам проведенного Республиканским общественным советом по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей мониторинга в нескольких регионах выявлено ряд проблем. При этом, благодаря оперативной работе партии, совместно с региональными государственными органами и МОН за 2 месяца - 70% выявленных нарушений уже устранено. Работа будет продолжена и останется на постоянном контроле партии. Бауыржан Байбек отметил, что это и есть системный общественный мониторинг и выстраивание нового формата диалога между государством и гражданами согласно концепции слышащего государства, предложенного главой государства, Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым.

Напомним, что Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей был создан 7 февраля 2019 года в рамках проекта "Бақытты отбасы". Национальный проект инициирован по поручению Первого Президента РК, Лидера партии Нурсултана Назарбаева. В рамках реализации проекта более 1000 выпускников детских домов обеспечены жильем, открыто порядка 2000 образовательно-накопительных вкладов для детей-сирот, 270 тысяч семей "зоны риска" получили юридическую, психологическую помощь.

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