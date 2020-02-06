Назначен советник акима Туркестанской области

До этого занимала должность заместителя акима города Шымкента.

Советником акима Туркестанской области назначена Гульжан Курманбекова, передает zakon.kz.

Г. Курманбекова родилась 25 марта 1965 года в Отырарском районе Южно-Казахстанской области.

В 1987 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства. Начала трудовую деятельность кассиром Шаульдерского пассажирско-транспортного кооператива. С 1987 по 1992 год — ревизор, главный ревизор, инспектор по учету доходов Кызылкумского районного финансового отдела. С 1992 по 2004 год — главный ревизор, главный экономист, главный специалист-главный экономист городского отдела финансов ЮКО.

С 2004 по 2005 год — главный специалист департамента образования ЮКО, заместитель заведующего отдела финансов Шымкента. С 2007 по 2010 год — начальник отдела финансов города Шымкента. С 2010 по 2012 год — начальник отдела экономики и финансов города Шымкента, заместитель акима города Шымкента.

До этого занимала должность заместителя акима города Шымкента.

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