Илья Ильин представит Казахстан на чемпионате в Ташкенте

Турнир продлится до 12 февраля.

Через два дня, 8 февраля, будет дан старт чемпионату Международного единства по тяжелой атлетике, который примет Ташкент, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На соревнованиях выступят и казахстанские атлеты. Подготовительный период подошел к концу. Команда тренировалась на современной базе, расположенной недалеко от Шымкента.

В столице Узбекистана по помост выйдут четыре спортсмена: Игорь Сон (до 61 килограмма), Илья Ильин (до 102 килограммов), Ибрагим Берсанов (до 109 килограммов) и Раушан Мешитханова (до 81 килограмма). Турнир продлится до 12 февраля.

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