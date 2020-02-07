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Bek Air вновь отменила рейсы

До 16 февраля.

Фото : Фото: Bek Air7 февраля 2020, 09:45

Авиакомпания Bek Air сообщила об отмене рейсов до 16 февраля включительно, передает zakon.kz.

Отмечается, что рейсы отменены из-за технических проблем. В последний раз Bek Air отменяла рейсы с 20 по 24 января включительно

Чтобы получить возврат стоимости билетов необходимо обратиться по месту приобретения их, - значится в сообщении компании в Instagram.

27 декабря, в 07:22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением.

Все новости, связанные с крушением самолета Bek Air читайте здесь.


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