Прожиточный минимум в Казахстане вырос на 12%

Размер прожиточного минимума превышает среднереспубликанское значение только в 6 из 17 регионов.

В январе 2020 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК достигла 30 тыс. тенге, увеличившись на 11,6% за год. В соответствующем периоде прошлого года сумма составляла 26,9 тыс. тенге, при годовом росте на 4%, сообщает zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Тем временем в январе текущего года цены на товары и услуги увеличились на 5,6% к аналогичному месяцу прошлого года. Из них цены на продовольственные товары увеличились на 9,2%, на непродовольственные товары — на 5,2%, на платные услуги — на 1,4%.

Наибольший размер прожиточного минимума традиционно приходится на Мангистаускую область: 35,4 тыс. тг — на 18% больше среднереспубликанского значения.

В тройку лидеров также вошли города Нур-Султан (33,5 тыс. тг) и Алматы (33,1 тыс. тг), в этих регионах величина прожиточного минимума превышает среднее значение по республике на 11,6% и 10,4% соответственно.

Замыкают ТОП-5 регионов Алматинская и Туркестанская области: 30,7 тыс. и 30,3 тыс. тг соответственно. В целом по стране только в шести регионах размер прожиточного минимума превышает среднереспубликанское значение.

Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской (26,3 тыс. тг), Западно-Казахстанской (26,9 тыс. тг) и Актюбинской (27,2 тыс. тг) областях.

Напомним, в Казахстане прожиточный минимум привязан к таким социальным выплатам, как базовая пенсионная выплата, государственное соцпособие по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по уходу за детьми-инвалидами.

В январе зафиксирован рост доли мясных и рыбных изделий в общей сумме прожиточного минимума с 20,5% в 2019-м до 21,1% в 2020 году. Увеличилась и доля хлеба и крупяных изделий — до 8% от величины прожиточного минимума.

При этом доля молочных, масложировых изделий и яиц сократилась с 16,5% до 15,9%, а доля фруктов и овощей — до 8,2%. Уменьшилась и доля сахара, чая и специй — с 2,2% до 1,8%.

Напомним, доля, приходящаяся на непродовольственные товары и услуги, по закону составляет 45%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!