Почему повысилась цена на уголь в Казахстане

В "Богатырь комир" объяснили, почему увеличилась цена на энергетический уголь.

Гендиректор акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО" Игорь Татаров 30 января сообщил, что во втором квартале 2020 года в Казахстане возможно повышение стоимости электричества. Это произойдет из-за увеличения цены на уголь поставщиком сырья - "Богатырь комир". На запрос редакции zakon.kz угледобытчик указал на следующие причины роста стоимости ископаемого топлива – индексация зарплат, увеличение промышленных и логистических расходов.

По словам Татарова, с 1 января за тонну угля компания платит 2389 тенге, а в прошлом году цена составляла 2174 тенге. Он отметил, что их поставщиком является ТОО "Богатырь Комир".

Редакция zakon.kz направила запрос в угледобывающую компанию "Богатырь Комир" с вопросом, почему повысилась цена на уголь.

В ТОО "Богатырь комир" сообщили, что с 2018 года цена реализации энергетического угля была неизменна и составляла 1940 тенге за тонну. Но с января 2020 года повысилась на 9,9%. При этом цена реализации угля "Богатырь Комир" является минимальной среди всех угольных компаний Казахстана, утверждает компания.

"Богатырь комир" на вопрос о причине роста цены на сырье ссылаются на прогнозный рост затрат товарищества в 2020 году к уровню 2018 года:

по дизельному топливу - более 40%;

по запасным частям и расходным материалам к импортной технике (самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и т.д.) – более 20%;

по селитре и взрывчатым веществам – 18%;

по материалам для строительства железнодорожных путей – более 15%;

по индексация заработной платы - 15,8%.

Удельная себестоимость на 2020 год выше фактического уровня 2018 на 41% (с учетом роста цен, увеличения вскрышных работ и выполнения ремонтной программы в полном объеме).

Прогнозный рост цен не покрывает полностью увеличение операционных затрат товарищества и не учитывает необходимый рост цен для компенсации процентных выплат по реализуемому проекту перехода на циклично-поточную технологию, инвестиционных затрат на поддержание действующей технологии добычи угля превышающих размер амортизации и затрат по подъездным путям вновь образованных естественных монополистов, - говорится в сообщении.

В 2020-2022 годах организация приступила к активной фазе реализации проекта перехода на циклично-поточную технологию добычи угля. Именно из-за этого не может добывать и реализовывать уголь сверх производственной мощности. Таким образом, на 2020 год объем реализации запланирован на уровне 41,7 млн тонн и это ниже предыдущего года на 6,7%:

в Казахстане объем снижен на 6,5% (с 33,8 млн тонн до 31,6 млн тонн);

экспорт в Россию снижен на 7,3% (с 10,9 млн тонн до 10,1 млн тонн).

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