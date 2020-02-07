Китайский врач - "разоблачитель" коронавируса скончался

6 февраля СМИ сообщили о его смерти, однако врача удалось вернуть к жизни. Но 7 февраля Центральная больница Ухани сообщила, что Ли скончался в 2:58 утра после неотложной терапии.

Один из восьми "разоблачителей" - китайский врач Ли Вэньлян, пытавшийся предупредить других медиков о вспышке коронавируса, но получивший выговор местной полиции, скончался от коронавируса рано утром в пятницу, передает zakon.kz со ссылкой на globaltimes.

6 февраля СМИ сообщили о его смерти, однако врача удалось вернуть к жизни. Но 7 февраля Центральная больница Ухани сообщила, что Ли скончался в 2:58 утра после неотложной терапии.

Ли, врач, работавший в Уханьской центральной больнице, сначала предупредил своих одноклассников о смертельном вирусе в декабре 2019 года. 30 декабря он получил данные о пациенте, в которых отражались положительные признаки SARS-подобного коронавируса. Затем он опубликовал информацию в групповом чате, сообщив, что было зафиксировано семь подтвержденных случаев "атипичной пневмонии". 3 января местная полиция сделала ему замечание за распространение слухов.

Он вернулся на работу. 10 января он стал кашлять после контакта с инфицированными коронавирусом. На следующий день у него поднялась температура. Он был госпитализирован 12 января.

Ли был среди восьми жителей Ухани, которым в начале января местная полиция сделала выговор за распространение "слухов" о вспышке нового коронавируса.

Информация, которую они распространяли в Интернете, утверждала, что случаи тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), вирусного респираторного заболевания, поразившего Китай весной 2003 года, были обнаружены в некоторых больницах Ухани.

Многие говорили, что опыт восьми "разоблачителей" свидетельствует о некомпетентности местных властей бороться с заразным и смертельным вирусом.

Некоторые китайские пользователи сети сказали, что местные власти должны принести Ли официальные извинения. "Мы потеряли героя", - сказал пользователь сети в посте WeChat, отметив, что если бы на его предупреждение обратили внимание, вспышка, возможно, не продолжилась бы в таких масштабах.

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