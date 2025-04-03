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Общество

Врачи Астаны вернули к жизни младенца, сердце которого не билось 10 минут

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Столичным врачам удалось вернуть к жизни полугодовалого малыша, сердце которого не билось целых 10 минут. Клиническая смерть наступила по пути в реанимацию из-за болевого шока, вызванного обширным ожогом, сообщает Zakon.kz.

По словам матери ребенка, инцидент произошел на кухне, когда малыш катался на ходунках.

"Буквально я отвернулась, этот чайник на него прямо, а я чайник только закипятила. У нас была облита грудная клетка, из-за этого у него произошел шок".Наталья Шлыкова

Неделю мама с ребенком лежали в реанимации. Но даже после успешной реанимации жизнь малыша еще несколько дней висела на волоске.

Все это время, как отмечено в репортаже телеканала "КТК", он находился на искусственной вентиляции легких и получал противоожоговую терапию.

В результате жуткого инцидента 25% тела ребенка было обварено крутым кипятком.

Сейчас ему уже ничего не угрожает, и малыш идет на поправку.

По словам Нурсултана Курбанбекова, завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии многопрофильной детской больницы №2, это редкий случай, уникальный.

"Нам пришлось сделать внутрисердечно препарат адреналин, который вводится при остановке внутрисердечной деятельности. Первые трое суток состояние было нестабильное на фоне остановки сердечной деятельности и постреанимационной болезни".Нурсултан Курбанбеков

Ранее мы рассказывали, что казахстанке пришлось обращаться в суд после неудачного похода к косметологу. Она смогла отсудить 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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