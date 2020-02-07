Избран новый верховный муфтий Казахстана

Им стал Наурызбай кажы.

7 февраля на внеочередном ІХ Курултае Духовного управления мусульман Казахстана, который прошел в Нур-Султане, Серикбай кажы Ораз на должность председателя ДУМК, верховного муфтия предложил кандидатуру Наурызбая кажы Таганулы, передает zakon.kz.

По информации ДУМК, 300 делегатов, Курултая единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбай кажы Таганулы верховным муфтием.

Наурызбай кажы Таганулы в качестве моего первого заместителя реализовал очень много благих проектов. У него огромный опыт работы в сфере религии. Уверен, что Наурызбай кажы Таганулы придаст новый импульс деятельности Духовного управления и благим инициативам, – отметил Серикбай кажы Ораз.

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высоко оценил работу Серикбай кажы Ораз за 2017-2020 гг., пожелал успехов на новой должности председателю Духовного управления мусульман Казахстана, верховному муфтию Наурызбай кажы Таганулы.

Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в своем интервью для журналистов отметил: "300 делегатов со всех областей, проголосовав за мою кандидатуру, выразили свою надежду, избрали меня Верховным Муфтием. Я буду прилагать все усилия, чтобы оправдать их надежду. У нас имеется несколько масштабных запланированных проектов. Как вам известно, 12 января 2020 года Духовному управлению мусульман Казахстана исполнилось 30 лет со дня его основания. В рамках данного события нами планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, которые трудились во благо народа, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог 30 населенным пунктам, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, проделать ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам, а также провести другие мероприятия. Поэтому призываю всех принять активное участие и содействовать благому делу".

Напомним, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал первым заместителем председателя ДУМК, главным имамом мечети "Хазрет Султан".

Утпенов Наурызбай Таганулы родился 13 марта 1977 года.

Образование:

В 1993-1997 получил высшее образование в Исламском институте имени "Имама аль-Бухари" в г.Ташкент.

1999-2001 годах проходил обучение в Исламском институте при ДУМК.

2009 году проходил повышение религиозного образования в Арабской Республике Египет.

2010 году окончил заочное отделение Казахского Национального университета имени Абая по специальности "История". В 2011-2013 годах окончил магистратуру по специальности "Религиоведение" в данном университете.

С 2017 года в Египетском университете исламской культуры "Нур-Мубарак" учится в PhD докторантуре по специальности "Исламоведение".

Трудовая деятельность:

В 1997-2006 годах начал свою деятельность имамом в разных мечетях республики.

2006-2011 годах - региональный представитель ДУМК в Карагандинской области, главный имам №1 центральной мечети г.Караганды.

2011-2013 годах - главный эксперт управления по связям с религиозными объединениями в Агентстве по делам религий РК.

2013-2018 годах - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по г.Астана, главный имам центральной мечети "Нур-Астана".

Июль-октябрь 2018 года - первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, региональный представитель ДУМК в Туркестанской области.

С октября 2018 года первый заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий, представитель ДУМК по Нур-Султану, главный имам республиканской мечети "Хазрет Султан".

Достижения в трудовой деятельности:

Под прямым руководством Наурызбай кажы Таганулы в 2002-2005 годах успешно были проведены строительные работы и открыты центральная мечеть в Аягозе и мечеть "Жанааул". В 2010-2011 годах оказал содействие в строительстве центральной мечети в г.Караганда. Реализовал проекты "Сұлу әлем", "Нұрлы мінбер", "Жұлдызды гол" в Карагандинской области. Является автором религиозных, духовно-просветительских статей, опубликованных в республиканских СМИ, а также книг "Үміт сәулесі", "Мазһабсызбен сұхбат".

Награждения:

Награжден орденом "Құрмет", медалью 20-летия Независимости Республики Казахстан, медалью 25-летия Независимости Республики Казахстан. Имеет почетные грамоты и благодарственные письма от акима Нур-Султана и Карагандинской области. Почетный гражданин Аягоза.

Семейное положение:

Женат, отец 4 детей.

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