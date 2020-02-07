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В Казахстане потеплеет до плюс 20  

Прогноз погоды на три дня.

Фото : fishki.net7 февраля 2020, 11:59

Черноморский циклон уже днем 7 февраля переместится на Западный Казахстан, а утром доберется до Северного Казахстана и принесет с собой снегопады с метелями и сильный порывистый ветер, сообщает zakon.kz.

Связанные с циклоном атмосферные фронты будут смещаться с запада на восток, вызывая на своем пути снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и гололед, в южных областях – дождь с переходом в снег. В тыл циклону и фронтам с акватории северных морей на Казахстан начнут поступать арктические холодные воздушные массы, что и станет причиной похолодания в западных и северных областях. На остальной территории температура воздуха в выходные дни по-прежнему будет днем 0…плюс 8°С, на юге 10…15°С, на крайнем юге до плюс 20°С, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".


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