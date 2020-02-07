В Нур-Султане и ряде регионов - штормовое предупреждение

Комитет по чрезвычайным ситуациям просит не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать меры предосторожности.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны, передает zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ЕЧС МВД РК, в Нур-Султане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. 8-9 февраля резкое понижение температуры ночью до -10-20 мороза. Вероятность шторма 85-90%.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед.

В Карагандинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер 15-20 м/с, порывы 23 -28 м/с.

МВД РК настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности. Комитет по чрезвычайным ситуациям просит не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать меры предосторожности:

- От шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Нельзя прятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, столбами, возле стен домов, находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ, на крышах и чердаках, а также стоять под линиями электропередач, трогать оборванные электропровода;

- Не парковать автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами.

- Сохранять спокойствие, не паниковать, при необходимости оказать помощь детям, инвалидам, пожилым людям, пострадавшим;

- Населению, проживающему в сельской местности, при непогоде - воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

​Единый номер службы спасения "112".

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