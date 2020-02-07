Назначен заместитель акима Шымкента

Им стал Исахов Максут Пернебаевич.

Максут Исахов назначен заместителем акима Шымкента, передает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.

В 1996 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства; в 1999 году - Гуманитарный институт имени Д.А. Кунаева по специальности юрист.

Трудовой стаж:

· Служба в органах внутренних дел Управления уголовного розыска Главного Управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.1996-02.2000);

· Специалист, старший, главный специалист главного таможенного управления Южно-Казахстанской области (02.2000-02.2005);

· Главный специалист отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (02.2005-03.2005);

· Заместитель начальника отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (03.2005-01.2006);

· Начальник отдела таможенного оформления таможни «Достык» Алматинской области (01.2006-06.2006);

· Главный специалист-дознаватель отдела дознания и борьбы с экономическими преступлениями Управления по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля города Астаны (06.2006-08.2006);

· Главный специалист таможенного поста «Ауежай-Астана» (08.2006-12.2006);

· Начальник таможенного поста «Караганда — центр таможенного оформления» (12.2006-09.2007);

· Управляющий директор КХ «Бірлестік» (02.2008-07.2008);

· Заместитель начальника управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки», АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2008-10.2008);

· Начальник управления по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (10.2008-07.2009);

· Исполнительный директор по закупкам и снабжению АО «Пассажирские перевозки» АО «НК «Қазақстан темір жолы» (07.2009-04.2010);

· Директор филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» — «Центр по развитию новых импортозамещающих производств» (05.2010-10.2011);

· Заместитель руководителя аппарата Акима ВКО (06.10.2011-01.2012);

· Начальник государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» (26.01.2012-09.2013);

· Заместитель акима города Усть-Каменогорск (09.2013-2018);

· Руководитель Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы (05.2018-2019);

· Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (с 2019)

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